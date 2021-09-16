Kendisine değil, motoruna ağladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde ticari araç ile motosikletin karıştığı trafik kazası sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü genç kız, kendisine değil hasar gören yeni aldığı motosikleti için gözyaşı döktü.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.U. idaresindeki 09 AFT 102 plakalı motosiklet ile, aynı yönde ilerleyen ve sokağa dönmek isteyen N.K. yönetimindeki 09 AAL 372 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile bacağı motosiklet ve araç arasında sıkışan motosiklet sürücüsü D.U. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü genç kız, kaldırım üzerinde motosikletinin yanına oturarak hasar gören ve yeni aldığı motosikleti için dakikalarca göz yaşı döktü. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.