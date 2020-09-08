Kendisinden yaşça büyük makinelerle baskıya devam ediyor

Aydınlı matbaa ustası Yavuz Kolalı’nın iş yerinde bulunan tarihi makineler ile işini sürdürmeye devam ediyor. 66 yaşındaki Kolalı kendinden büyük olan 150 yıllık makinelerin gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyor.

Aydın’ın Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi’nde bulunan matbaa tarihe tanıklık ediyor. Babası Mustafa Kolalı tarafından 1958 yılında kurduğu matbaada çocukluk çağlarından bu yana çalışan ve 1982’de babasının vefatı üzerine iş yerini devralan Yavuz Kolalı kendisinden büyük makinelerle geçimini sağlamaya devam ediyor. Aydın’ın en eski gazetelerinden Aydın ve Büyük Menderes gazetelerinin de basıldığı matbaada bulunan makineler görenlerin ilgisini çekiyor. Kolalı çalışır durumda olan 150 yıllık tarihi makinelerle kitap, kartvizit, afiş, fatura, broşür gibi evrakları basıyor.

"Teknolojiye yenik düştü"

İlk kurulduğunda 20 aileye ekmek kapısı olduklarını söyleyen Yavuz Kolalı, "150 yıllık tarihi eser değerinde makinelerle işlerimi yürütüyorum. Makinelerde geldiğinde ilk olarak 15-20 kişi bu matbaadan ekmek yiyordu. Zamanla teknoloji ilerledi ve bu sayı giderek düştü. Son olarak da sadece kendim kaldım. Zamanında hurufat diye adlandırdığımız harfleri tek tek dizerek baskı yapıyorduk. 250 ila 500 adet gazetenin basımı bir gün sürüyordu. Şimdiki teknoloji ile baskısı 1 saat bile sürmüyor” dedi.

"Gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyor"

Tek arzusunun matbaada bulunan makinelerin gelecek kuşaklara aktarılması olduğunu kaydeden Kolalı, “Burada bulunan makinelerin hepsi Aydın’ın kültürüne ve tarihine tanıklık eden makineler. Bu makineleri benden başkası ne kullanabilir ne de tamir edebilir. Ben hayattayken makinelere sahip çıkılması tek arzum. Yoksa benimle birlikte yok olup giderler. Hepsinin manevi değeri çok fazla” diye konuştu.