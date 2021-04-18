Kendisinden haber alınamayan adam ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinden kendisinden bir süre haber alınamayan Bülent Ataş (63) evinin bodrumunda ölü bulundu.

Olay, Adnan Menderes Mahallesi 505 sokakta bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Ataş’tan haber alamayan yakınları durumu komşularına bildirdi. Komşuları Ataş’ı apartmanın bodrumunda kendisini aşmış halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ataş’ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.