banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
İngiltere’yi sel vurdu
İngiltere’yi sel vurdu
Afganistan’da camiye bombalı saldırı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı

Kemer Barajı’na 150 bin balık bırakıldı

Aydın’da balıklandırma çalışmaları çerçevesinde yüz binlerce yavru sazan Kemer Barajı göletine bırakıldı.

AYDIN 18.08.2022, 11:27
Kemer Barajı’na 150 bin balık bırakıldı

Aydın’da balıklandırma çalışmaları çerçevesinde yüz binlerce yavru sazan Kemer Barajı göletine bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynakları ve ürünlerinin korunarak, sürdürülebilir kullanılması, su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla başlatılan ’Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde Aydın’da Kemer Barajı göletine 150 bin sazan balığı bırakıldı. Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada yüz binlerce sazan yavrusu su ile buluşurken, bölgedeki su ürünleri çeşitliliğinin ve verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Konu ile ilgili Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımız Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü’nün ’’Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’’ çerçevesinde ilçe müdürümüz ve teknik personellerimiz tarafından Kemer Baraj göletine 150 bin adet yavru sazan balığı bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
28°
açık