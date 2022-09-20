Kazada hayatını kaybeden kamyonet şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Aydın-Denizli karayolu Sultanhisar Türkmen Kahveleri yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden kamyonet sürücüsü Ahmet Yörük (49), son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesi Türkmen Kahveleri mevkiinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Yörük idaresindeki 09 U 2988 plakalı kamyonet Köşk’ten Nazilli istikametine seyir halindeyken Türkmen Kahveleri Mevkii’ndeki trafik ışıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle duramayarak önündeki 09 P 4609 plakalı işçi servisine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile işçi servisi de kırmızı ışıkta bekleyen 09 AH 992 plakalı otomobile çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Yörük, direksiyonda sıkıştı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan ağır yaralı olarak çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edilen Ahmet Yörük hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazada işçi servisinde bulunan 12 kişiden 2’si Suriye uyruklu tarım işçisi olmak üzere 6 kişi de yaralandı. İşçi servisinde bulunan ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.H. K.A. Z.T. F.G. C.T. ve R.A. isimli kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

“Gözyaşları içinde toprağa verildi”

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ahmet Yörük, Köşk ilçesinde Karatepe Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Karatepe Camii’nde kılınan cenaze namazına Yörük’ün sevenlerinin yanı sıra Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Evli ve 4 çocuk babası Yörük, sevenlerinin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.