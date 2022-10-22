Kazada ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, 11 Ekim Salı günü Batı Aydın Bulvarı ile Köroğlu Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Güryeli yönetimindeki motosiklet ile Y.T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Güryeli ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Güryeli doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Güryeli’nin ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.