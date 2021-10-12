Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Aydın’ın Çine ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Uğur Kapağan (29) hayatını kaybetti.

Kaza, 3 Ekim Pazar günü Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler yönünde plakasız motosikleti ile seyir halinde olan Uğur Kapağan, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada yola savrulan yaya ve Uğur Kapağan yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Kapağan doktorların tüm çabalarına rağmen 9 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. Kapağan’ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.