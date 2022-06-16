Kaza yapıp kaçtı, yola savrulan şeftaliler sürücülere zor anlar yaşattı

Aydın’ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin kaldırıma çarptığı kazada araçtaki yaklaşık 50 kasa şeftali yola döküldü. Sürücü olay yerinden kaçarken, yola savrulan şeftaliler diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

Olay, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın’dan Denizli istikametinde seyir halinde olan bir kamyonetin sürücüsü, Köşk Kavşağı’na geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yolun sağına doğru savrularak kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddeti ile kamyonetin kasasında yüklü olan yaklaşık 50 kasa şeftali yola savruldu. Yaşanan kazanın ardından kimliği belirlenemeyen sürücü aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak yolu bir süre trafiğe kapattı. Olay yerine gelen Köşk Belediyesi ekipleri yola savrulan şeftalileri ve kasalarını yoldan kaldırarak temizledi. Yolun trafiğe kapatılması sebebi ile uzun araç kuyrukları oluştu. Kısa sürede temizlenen yol yeniden trafiğe açılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.