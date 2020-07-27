Kaynak makinesi balkon perdesini tutuşturdu
AYDIN'DA MEYDANA GELEN YANGINDA BALKONA DEMİR PARMAKLIK MONTAJI YAPAN İŞÇİLERİN KAYNAK MAKİNESİNDEN ÇIKAN KIVILCIMLAR ÜST KATTAKİ EVİN BALKON PERDESİNİ TUTUŞTURDU.
Aydın’da meydana gelen yangında balkona demir parmaklık montajı yapan işçilerin kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar üst kattaki evin balkon perdesini tutuşturdu.
Yangın, Aydın’ın Efeler ilçesi’ne bağlı Orta Mahalle 215 sokak numara 42’de saat: 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın 2’nci katına taşınan ev sahipleri evlerinin balkonlarına demir korkuluk yaptırmak istedi. İşçilerin parmaklık montajı yaptığı esnada kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar üst katta bulunan evin balkon perdesini tutuşturdu. Alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Evin cam balkon alüminyum doğramalarının da zarar gördüğü yangında her iki evde de kimsenin olmaması yüreklere su serpti.
Yangın sonrası ufak çapta maddi hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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