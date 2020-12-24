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Kaymakamlık karşısındaki şüpheli çantadan kıyafet çıktı
Kuşadası Kaymakamlığı karşısındaki oturma bankının üzerine bırakılan şüpheli sırt çantası tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan sırt çantasının içinden kıyafet çıktı.
AYDIN 24.12.2020, 15:38
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Kuşadası Kaymakamlığı karşısındaki oturma bankının üzerine bırakılan şüpheli sırt çantası tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan sırt çantasının içinden kıyafet çıktı.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda Camikebir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Kaymakamlık binasının karşısındaki hediyelik eşya dükkanlarının önündeki bir oturma bankının üzerine saat 12.00 sıralarında bırakılan sırt çantasını gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, şüpheli sırt çantasının olduğu alanı güvenlik çemberine aldı. Atatürk Bulvarı’nın giriş ve çıkışını yaya ve araç trafiğine kapatan polis, bomba imha ekiplerini çağırdı. Gelen bomba imha uzmanları, yaptıkları incelemenin ardından sırt çantasını fünye ile patlattı. Kontrollü bir şekilde açılan sırt çantasının içinden kıyafet çıktı. Dükkanların güvenlik kamera kayıtlarını alan polis, çantayı bırakan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
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