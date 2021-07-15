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Kaymakam Zeybek’ten Söke Filyasyon Ekibi’ne başarı belgesi

Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekinine başarı belgesi verdi, teşekkür etti.

AYDIN 15.07.2021, 08:55
Kaymakam Zeybek’ten Söke Filyasyon Ekibi’ne başarı belgesi
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Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekinine başarı belgesi verdi, teşekkür etti.

Kornavirüs (Covid-19) pandemi süresi boyunca ve hala devam eden mücadelede özveri ile çalışan filyasyon ekibi, Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek tarafından belgeyle onurlandırıldı. Çalışmalarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendiren Kaymakam Soner Zeybek, ekip üyelerini kutladı. Kaymakam Soner Zeybek vatandaşlara seslenerek; sağlık mensuplarının yükünü azaltmak ve toplum sağlığını yeniden inşa etmek için Covid19 ile mücadele de belirlenen kurallara uymaya ve aşı olmaya davet etti.
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