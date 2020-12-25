Son Dakika
Hamileyken Covid-19'a yakalanan genç anne: 'İnsan nefes için yalvarır mı, nefes için yalvarıyorsunuz'
Kaymakam Ülkü’den İlçe Emniyet Amirliği’ne ziyaret
Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Buharkent İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret etti.
AYDIN 25.12.2020, 12:52
3
Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Buharkent İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret etti.Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Buharkent İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret ederek İlçe Emniyet Amir v. Fatih Topaloğlu’ndan işleyiş ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Ülkü, pandemi süreci ile birlikte sağlık çalışanları gibi tüm güvenlik güçlerinin de iş yoğunluğunun bir kat daha arttığını kaydetti. Polis ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar dileyen Ülkü, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ülkemizde de binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Polis ve jandarma teşkilatlarımızın bu zorlu süreçte iş yoğunluğu bir kat daha artarken, tüm güvenlik güçlerimiz gece gündüz özverili bir şekilde çalışarak hem halkımızın huzur ve güveni hem de sağlığı ile ilgili alınan kurallara uymaları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Tüm güvenlik güçlerini bugüne kadar gösterdikleri çalışmalardan dolayı tebrik ediyor, başarılı çalışmaların devamını diliyorum" dedi.
15°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|14
|27
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
|13
|18
|11. Göztepe
|14
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|15
|17
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü