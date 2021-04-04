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Kaymakam Soley’den ev ziyareti uyarısı

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, artan Korona virüs vakalarına dikkat çekerek vatandaşları ev ziyaretleri kapsamında uyardı.

AYDIN 04.04.2021, 09:10
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Kaymakam Soley’den ev ziyareti uyarısı

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, artan Korona virüs vakalarına dikkat çekerek vatandaşları ev ziyaretleri kapsamında uyardı.

Karacasu’da vakalar artış gösterdi

Karacasu ilçesinde salgının yeniden artışa geçtiğini ifade eden Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "İlçemizde salgının yeniden hızla artışa geçmesinin en büyük sebebinin aile ve ev ziyaretleri olduğu tespit edilmiştir. Zorunlu olmadıkça ev ziyaretleri yapmayalım, ziyaretçi kabul etmeyelim" dedi.
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