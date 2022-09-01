Kaymakam Şahin’in son projesi “Efeler Kekik Kokuyor” oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde “pitayanın babası” olarak tanınan, birçok tarım projesine imza atan ve Antalya’nın Serik ilçesine atanan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin’in son projesi “Efeler Kekik Kokuyor” oldu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde 4 yıldır kaymakamlık görevini ve Aydın Vali Yardımcılığı görevini yürüten Cemal Şahin, çalışmaları ve halkla iç içe yaşantısı ile Efelerli vatandaşların gönlünde taht kurdu. Aydın’da tarımın önünü açan birçok projeye imza atan ve her fırsatta üretimin önemine dikkat çeken Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler’de pitaya, papaya gibi birçok farklı ürünün yetiştirilmesinin önünü açarken, katma değer sağlayan ürünlerle de üreticilere destek verdi.

Yayınladığı veda mesajı ile yeni görev yerine giden Kaymakam Şahin’in Efeler’deki son projesi ise “Efeler Kekik Kokuyor” oldu. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen proje çerçevesinde, 10 üreticiye beşer dekar alanı kaplayacak şekilde kekik fidesi hibe edilecek.

Konu ile ilgili Efeler ilçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Antalya’nın Serik ilçesine atanan Kaymakamımız Cemal Şahin’in üreticilerimize son hediyesi "Efeler Kekik Kokuyor" projesi oldu. Proje çerçevesinde 10 üreticimize 5’er dekar alanı kaplayacak şekilde kekik fidesi hibe edilecek. İlk günden itibaren üreticilerimizin her daim yanında olan Kaymakamımıza, sen yeter ki üret prensibiyle projeyi değerli bulup, onay veren Valimize şükranlarımızı arz ediyoruz” ifadeleri yer aldı.