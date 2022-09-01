Kaymakam Şahin’den veda mesajı

Aydın’ın Efeler ilçesinde birçok tarım projesine imza atan ve Antalya’nın Serik ilçesine atanan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, yaptığı paylaşımla Efelerli vatandaşlar ile vedalaştı.

Çalışmaları ve halkla iç içe yaşantısı ile Efelerli vatandaşların gönlünde taht kuran ve 17 Eylül 2018 tarihinden bu yana Efeler Kaymakamlığı görevini yürüten Cemal Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Efelerli vatandaşlar ile vedalaştı. Resmi bir törende protokolde en ön sırada, semt pazarında vatandaşlarla iç içe alışveriş yaparken, hafta sonu ise bir tarla ya da bahçede toprağı işleyen, ürün hasat eden çiftçilerle bir arada olan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin’in Antalya’nın Serik ilçesine atanması ise başta üreticiler olmak üzere Efelerli vatandaşları üzerken, Kaymakam Şahin, Efelerli vatandaşlara teşekkür etti.

Kaymakam Şahin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “31.08.2018 tarihinde atanmış olduğum Efeler Kaymakamlığı görevimden, 11.08.2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Antalya ili Serik ilçesi Kaymakamlığı görevini yürütmek üzere ayrılıyorum. Efeler’de görev yaptığım süre içerisinde vatandaş odaklı kamu hizmeti prensibini esas alarak, kamu kaynaklarını en etkili seviyede vatandaşlarımızın yararına kullanmak için çaba gösterdim. Hizmet ve yatırımların gerçekleşmesinde daima ortak akıl anlayışını hakim kılma gayreti içerisinde oldum. İlçemizin gelişmesinde güçlü desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve yanımızda olan valilerimize, tüm siyasi partilerimizin temsilcilerine, belediye başkanlarımıza, mahalle muhtarlarımıza, STK temsilcilerine, tarım ve turizm sektör temsilcilerine, esnaf ve sanatkarlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine, birlikte uyum içerisinde mesai mefhumu gözetmeden çalışan tüm mesai arkadaşlarıma ve değerli Aydın halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gönlümün ve kapımın sizlere sonuna kadar açık olduğunu bilmenizi ister, haklarınızı helal etmenizi dilerim. Bu vesileyle Aydın halkına arz-ı veda eder, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.