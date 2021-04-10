Kaymakam Şahin’den ’Polis Haftası’ mesajı

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176’ncı yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türk Polis Teşkilatı’nın kurulduğu günden bu yana vatandaşların temel hak ve hürriyetlerinin korunması ve toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması adına büyük bir özveriyle çalıştığını ifade ederek, "Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel kurumlarından biri olarak köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip olan Türk Polis Teşkilatımız, 176 yıllık tecrübesi, çağdaş anlayışı, teknolojik donanımı, bilgisi ve becerisi ile görevini dün olduğu gibi bugünde büyük bir sorumluluk bilinciyle ve fedakarca yürütmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır’ sözünde ifadesini bulduğu şekliyle polis teşkilatımızın ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin geleceği, toplumsal huzur ve istikrarımızın devamı için görevini en başarılı ve verimli bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda eden şehit polislerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Halen görevi başında olan tüm emniyet mensuplarımıza ise görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.