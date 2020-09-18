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Kaymakam Şahin’den filyasyon ekibine başarı belgesi
EFELER KAYMAKAMI CEMAL ŞAHİN KORONA VİRÜS (COVİD-19) İLE MÜCADELE KAPSAMINDA GÖREV YAPAN FİLYASYON EKİBİNDE GÖREVLİ PERSONELE BAŞARI BELGESİ TAKDİM ETTİ.
AYDIN 18.09.2020, 12:46
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Efeler Kaymakamı Cemal Şahin Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında görev yapan filyasyon ekibinde görevli personele başarı belgesi takdim etti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bugüne 7 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm sağlık personeli büyük bir özveri ile çalışırken, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret ederek filyasyon ekibinde görevli personelleri başarı belgesi ile onurlandırdı.
Efeler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sabri Tamer Özçelik, Kaymakam Şahin’e ziyareti ve sağlık personeline desteği için teşekkür etti.
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