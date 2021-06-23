Kaymakam Şahin yağıştan zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ve beraberindeki heyet Pazar günü meydana gelen şiddetli yağıştan zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ve Efeler İlçe Tarım Müdürü Mehmet Esen 20 Haziran Pazar günü meydana gelen şiddetli yağışlardan etkilenen mahalleleri ziyaret etti. Ziyaretlerinde şiddetli yağış ve dolunun meydana getirdiği selin yol açtığı hasarlı bölgeleri gezen ve mahalle muhtarlarından bilgi alan Kaymakam Şahin, hasar tespit çalışmalarının ivedilikle tamamlanması ve gereken çalışmaların yapılması hususunda ilgili ve bağlı kurum ve kuruluşlara gerekli talimatını verdi. Ziyaretinde hasardan etkilenen kiraz üreticileri ile de bir araya gelen Şahin, içinde bulunulan kiraz hasadı döneminde bazı üreticilerin bahçelerini ziyaret ederek hafta sonu meydana gelen şiddetli yağışların da etkisiyle bu yıl ki ürün kalitesi ve rekoltesi hakkında üreticilerden bilgi aldı.