Kaymakam Şahin sera nöbeti tutan üreticileri yalnız bırakmadı

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, il genelinde etkili olan ve sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle don ihtimaline karşı seralarda don nöbeti tutan üreticileri yalnız bırakmadı. Seraları ziyaret eden KaymakamŞahin, üreticinin her zaman yanında olduğunu ifade etti.

Aydın il genelinde etkili olan soğuk havaların gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesiyle ortaya çıkan don ihtimaline karşı tarım üreticiler gece boyunca seralarında ısıtma faaliyetleri yapmaya başladı. Ürünlerini olumsuz hava şartlarından korumaya çalışan üreticileri seralarında ziyaret eden Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, çiftçilere yalnız değilsiniz mesajı verdi. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen ile birlikte gece 21.00’de başladığı ziyaretlerine 02.30’a kadar devam eden ve Yılmazköy, Umurlu, Gölhisar, Kanyaşı, Mesutlu ve Kardeşköy mahallelerimizde bulunan 9 serayı ziyaret eden Kaymakam Şahin, üreticilerle sohbet edip seralarında incelemelerde bulundu.

Üreticilerin her zaman yanında olduğunu kaydeden Kaymakam Şahin, “Tarım yalnızca bir iş değil, toprağa hayat verme, yetiştirme, üretme sanatıdır. Bugün üreticilerimiz gece-gündüz demeden ürünlerinin başında büyük bir özveriyle çalışmakta ve İlçemizin tarımsal üretimine katkı sağlamaktadırlar. İlimizde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ender günleri yaşadığımız şu birkaç günde tüm imkanlarını seferber ederek ürünlerini dondan korumaya çalışan üreticilerimizin azmi bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bizlerde her zaman olduğu gibi bugün de kendilerini ziyaret ederek memnuniyetimizi iletmek, sorunlarını dinlemek ve imkanlar dahilinde çözümler üretmek adına bugün buradayız. Üreticilerimizin her zaman yanında olacağız” dedi.