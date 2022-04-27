Kaymakam Şahin öncü oldu; Aydınlılar artık rakip değil birlik olacak

Türkiye’de tarımsal üretimin en yoğun olduğu illerin başında gelen Aydın’da tek oynayan efeler artık birlikte hareket edecek. Efeler Kaymakamı Cemal Şahin’in öncülüğünde bir araya gelen üreticiler, dayanışma kararı alıp görüş alışverişinde bulundular.

Aydın’da göreve başladığı günden bu yana mesaisinin önemli bir kısmını tarımsal üretimi geliştirmeye ve daha fazla ekonomik gelir sağlayan alternatif ürünlerin yetiştirilmesine yönelik projelere ayıran Kaymakam Cemal Şahin, bu defa ejder meyvesi, salep ve örtü altı çilek üreticileri ile bir araya geldi.

Umurlu Mahallesi’nde pitaya üreticisi Mesude-Mehmet Tuncel çiftinin bahçesinde ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya projeli üretim yapan yaklaşık 65 üretici katıldı. Aralarında, hekim, avukat, öğretmen, mühendis ve eğitimcilerin de bulunduğu örtü altı yetiştiricileri ile yeni kurulan pitaya seralarında inceleme yapıp birlikte iftarlarını açtılar.

Aydın’da birçok ilke imza atan Kaymakam Cemal Şahin, artık efelerin sadece zeybek oynarken tek başına hareket etmesi gerektiğini belirterek, önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapan Mesude-Mehmet Tuncel çiftine teşekkür etti.

Efeler Tarım İlçe Müdürü Mehmet Esen’in de katıldığı toplantıda birlikte iftar yapan üreticiler sorun ve çözüm önerilerini konuştu.

“Jeotermalden faydalanmak istiyorlar”

Toplantıda tüm üreticilerin ortak sorununun seralara ısıtma için jeotermal su verilmemesi olduğu belirtildi. Bu yıl sıcaklığın sıfırın altına düştüğü gecelerde seralarda soba yakarak sabahladıklarını belirten üreticiler, “Her yer jeotermal kaynak suyu. Ve firmalar bunu çıkarıyor. Borusu seramızın dibinden geçmesine rağmen üreticiye ısıtma amaçlı su vermiyorlar. Bu sorunun çözümünü ve yasal düzenlemenin bir an önce yapılmasını istiyoruz” diye konuştular.