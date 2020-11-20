Kaymakam Şahin, ’Efeler Diyarında Pitaya’ Projesi kapsamında üreticilerle bir araya geldi

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin Aydın ’Efeler Diyarında Pitaya’ Projesi kapsamında üretimine başlanan pitaya meyvesinin üreticileri ile bir araya gelerek seralarda incelemelerde bulundu.

Farklı meslek dallarından pitaya üreticiliğine geçen Süleyman Gürz, Derya Tunçay ve Babür Balaman’ın seralarını gezen ve üretim süreçleri ile ilgili bilgi alan Kaymakam Şahin, "Bugün pek çok ülkede gerek antioksidan özelliği gerekse görünümü ve tadıyla ilgi çekmekte olan pitaya, uç sıcaklıklara hassas tropikal bir meyve olarak yıl içerisindeki güneşli gün sayısının fazlalığı ve verimli topraklarıyla tam bir tarım kenti olan şehrimizde yetiştirilmeye oldukça uygun bir meyve olarak karşımıza çıkıyor. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinin tarımsal üretimin ve üreticinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Üreticilerin bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonrada yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.