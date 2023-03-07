Kaymakam Güney’den Söke Jandarma’ya ‘Basşsağlığı’ ziyareti

Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Emniyet Müdürü Fatih Demiralp’ten, Söke İlçe Jandarma Komutanı Salih Devrim’e başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Söke Cezaevi Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler, geçtiğimiz günlerde Mersin’den görev dönüşü sırasında geçirdiği kaza sonrasında hayatını kaybetmiş, şehit olmuştu. İlhan Kesekler Aydın’da düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Söke İlçe Jandarma Komutanı Salih Devrim’i makamında ziyaret ederek, tüm Jandarma camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, “Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına, ailesine ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı dileriz" dedi.