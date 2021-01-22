Kaymakam Divli’den POMEM adaylarına destek

Bozdoğan Kaymakamı Soner Divli ilçede Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mülakatlarına hazırlanan gençleri ziyaret ederek başarılar diledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak polis alımları için Bozdoğanlı gençler çalışmalarına başladı. Belli bir program çerçevesine her gün gerekli antrenmanlarını yapan gençler hayallerindeki polislik mesleği için ter döküyorlar. Spor mülakatlarını geçebilmek için çalışmalarını sürdüren gençleri Bozdoğan Kaymakamı Soner Divli Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Salih Devrim ve İlçe Emniyet Amiri Kom. Muhammet Güneş ile birlikte ziyaret etti. Kaymakam Divli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Akif Türkal’ın gözetiminde POMEM mülakatlarına hazırlanan adaylara başarılar diledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Divli, adayların antrenmanlarını izleyerek moral verdi.