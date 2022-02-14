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Kaymakam Baştürk gaziler ile görüştü
Aydın’ın İncirliova İlçe Kaymakamı Canan Hançer Baştürk ilçede yaşayan gazileri ziyaret etti.
AYDIN 14.02.2022, 10:41
Aydın’ın İncirliova İlçe Kaymakamı Canan Hançer Baştürk ilçede yaşayan gazileri ziyaret etti.
İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilkay Çetinkaya ilçede ikamet eden Ahmet Aybilek ve Durmuş Çevik’i evlerinde ziyaret etti. Vatanı uğruna can vermeyi yaşamaktan üstün tutan Türk milletinin tarihinin, bu yolda canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizin destanlarıyla dolu olduğunu ifade eden Kaymakam Baştürk gaziler ile sohbet etti. Gazilere kendilerinden bir isteklerinin olup olmadığı ve sağlıklarıyla ile ilgili problemlerinin bulunup bulunmadığı hususunda görüşmeler gerçekleştiren Baştürk, kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek görüşmelerini sonlandırdı.