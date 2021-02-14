Kaymakam Arısoy hem denetledi, hem uyardı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hafta sonu kısıtlamalarında da denetimler sürdü. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy öncülüğünde düzenli olarak sürdürülen denetimlere Covid-19 tedbirlerine ve kısıtlama kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

İlçedeki Covid-19 aşılama çalışmasından da söze eden Kaymakam Arısoy, “Covid-19 aşılaması başladığından bu yana 7 bin 444 vatandaşımız aşı oldu ve uygulanan toplam doz ise 9 bin 060” dedi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına vatandaşların uyup-uymadığını denetleme amacıyla Nazilli’de de denetimlere devam ediliyor. Genelge kapsamında yapılan denetimlere Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy öncülüğünde Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, İlçe Emniyet Müdür yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet amirleri ve komiserlerle birlikte çok sayıda polis ekibi katıldı. İlçedeki şehirlerarası otobüs terminalinden başlayan Kaymakam Arısoy ve beraberindekiler kente merkezindeki parklar, caddeler ve işyerlerinin açık bulunabileceği alanlar da ve işlek yerlerde bulunan işyerlerinin denetlenmesi ile sürdü. Seyir halindeki otomobil ve araçların da denetlendiği uygulamada çok sayıda sivil ve resmi kıyafetli polisler ve bekçiler görev yaptı.

“Vakalar düştü diye rehavete kapılmayın”

İlçedeki en meşhur yer olan Uzun Çarşı’da bilgilendirmede bulunan Kaymakam Arısoy, basın mensupları aracılığıyla vatandaşlardan rehavete kapılmaması uyarısında bulundu. Nazilli’de vaka sayılarında düşüş olduğunu, bunun da çok memnun edici olduğu belirten Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, “Ancak vatandaşlarımız rehavete kapılmasın. Park, bahçelerde, iş yerlerinde ve sokaklarda herkesin kurallara uyduğunu görüyoruz. Dışarıda sadece okula giden öğrencilerimiz ve görevliler bulunmakta, bunun dışında vatandaşlarımızın Nazilli’de kurallara uyduğunu memnuniyetle gözlemledik."

“Aşılama çalışmaları devam ediyor”

Kaymakam Arısoy son olarak yaptığı bilgilendirmede ilçedeki aşılama sayılarını verdi. Arısoy, “Nazilli’de aşı takviminin başladığı 13 Ocak’tan bu yana 7 bin 444 kişinin aşı oldu. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yürütülen aşılama çalışmaları kapsamında ikinci doz uygulamalar da sürüyor. Uygulanan doz da 9 bin 060” dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 ekip ve 105 personelin katıldığı denetlemelerde ise kurallara uymadığı belirlenen 12 kişiye idari işlem yapılmak üzere tutanak düzenlenirken paket servisi yapan motosikletler üzerindeki denetlemelerde ise 10 motosiklet sürücüsüne toplamda 7 bin 736 TL ceza uygulandığı öğrenildi.