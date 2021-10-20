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Kaybolan koyunlar drone ile bulundu

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde bir vatandaşın kaybolan 65 adet koyunu drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.

AYDIN 20.10.2021, 15:13
Kaybolan koyunlar drone ile bulundu

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde bir vatandaşın kaybolan 65 adet koyunu drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Abak Mahallesi’nde bir vatandaşın koyunlarının kaybolduğu ihbarı üzerine Jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda insansız hava araçları da kullanıldı. 15 saatin sonunda kaybolan koyunlar drone ile tespit edildi. Jandarma ekipleri kaybolan 65 adet koyunu sahibine teslim etti.

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