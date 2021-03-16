Kaybolan hayvanları, Jandarma 35 kilometre uzaklıkta buldu

Aydın’ın Çine ilçesinde bir vatandaşın kaybolan hayvanları Jandarma tarafından 35 kilometre uzakta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, M.T. isimli şahıs hayvanlarının kaybolduğunu belirterek jandarmaya haber verdi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaybolan hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 8 büyükbaş hayvan 35 kilometre uzaklıkta bulunurken, kayıp olan bir adet büyükbaş hayvanı ise arama çalışmalarına devam ediliyor.