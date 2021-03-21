Kayalıklara sıkışan ineği itfaiye kurtardı

Aydın’ın Söke ilçesinde kayalık alanda sıkışan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Köprüalan Mahallesi’nde bir ineğin kayalık alanda sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye gelerek yaptıkları çalışmanın ardından ineği sıkıştığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.