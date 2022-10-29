Kasten yaralamadan aranıyordu, yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde kasten yaralamadan 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs Jandarma tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kızılcapınar Mahallesi’nde yapılan operasyonda “ Kasten Yaralama “ suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 22 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.D isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.