Son Dakika
Başkan Aksun: “Toplumun ve ailenin temeli olan kadınlarımız, insanlık mektebinin de ilk hocalarıdır”
Kasten öldürmeden aranıyordu, yakalandı
Aydın’ın Söke ilçesinde kasten öldürme suçundan araması bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
AYDIN 07.03.2023, 09:26
Aydın’ın Söke ilçesinde kasten öldürme suçundan araması bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, Atatürk Mahallesinde “ kasten öldürme” suçundan araması bulunan R.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.