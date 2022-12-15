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Kasten öldürme ve yaralama suçundan aranıyordu, Nazilli’de yakalandı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında kasten öldürme ve yaralama suçundan aranan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
AYDIN 15.12.2022, 09:16
Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında kasten öldürme ve yaralama suçundan aranan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, İsabeyli Mahallesi’nde “Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama” suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.