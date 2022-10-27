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Kasten öldürme suçundan aranıyordu, Jandarma yakaladı
Aydın’ın Söke ilçesinde kasten adam öldürme suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
AYDIN 27.10.2022, 10:02
Aydın’ın Söke ilçesinde kasten adam öldürme suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşildere Mahallesi’nde yaptıkları operasyonda “ Kasten Öldürme “ suçundan ” aranan ve hakkında 14 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.U. isimli şahsı yakaladı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.