Kasten Adam Öldürme suçundan aranan şahsı Jandarma yakaladı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde hakkında kasten adam öldürme suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi’nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında “ Kasten Adam Öldürme” suçlarından hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan E.Z. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.