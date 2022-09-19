“Kaskımla güvendeyim” projesi kahvelerde anlatıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma trafik ekipleri, kahvehanelerde motosiklet kullanımında kaskın önemine dikkat çekerek “Kaskımla güvendeyim” projesini anlattı.

Günlük hayatta her geçen artan motosiklet kullanımı özellikle kırsal mahallelerde yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen jandarma trafik ekipleri Kuşadası ilçesinde kahvehanelere gelerek “Kaskımla güvendeyim” projesini tanıttı. Gerçekleştirilen eğitimlerde ekipler tarafından kaza farkındalığı, kask kullanımı ve trafik kuralları ile ilgili bilgiler ve broşürler verilirken, kask ve ekipmanın önemi anlatıldı.

Konu ile ilgili Kuşadası Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada “Jandarma Komutanlığımızca Güzelçamlı Mahallesi’nde motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik olarak ’Kaskımla Güvendeyim’ projesi çerçevesinde sürücülere eğitim verildi” ifadelerine yer verildi.