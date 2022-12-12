Kasım ayında sürücülere 21 bin TL radar cezası uygulandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Kasım ayın içerisinde 19 araç sürücüsüne 21 bin 311 TL radar cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı kent genelinde trafik güvenliği ile ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-30 Kasım 2022 tarihlerinde il genelinde gerçekleştirilen ’radar’ faaliyette 19 araç sürücüsüne toplam 21 bin 311 TL cezai işlem uygulandı.