Karyalılar’ın yaşantısını inceledi ilginç bir buluş ortaya çıkardı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent içerisinde birbirinden spesifik ve stratejik ürünler geliştirip patentleyen Karya Farma HBX AR-GE tamamı organik ve doğal yapılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. HBX-2371-immünextraT13 adı verilen çalışmanın Japonya Okinawa Adasında büyük ilgi gördüğü belirtildi.

Yeni buluşlarında bünyesinde içerdiği bileşenler sayesinde bağışıklık sistem güçlendirici, antiviral, antibakteriyel, antifungal, antiparazitik, antikanser özelliklerine haiz bir bitkisel bileşen içerikli sprey ürettiklerini kaydeden HBX AR-GE BAP Koordinatörü Hakan Başlık, bu ürünü başta askeri alanlar olmak üzere, itfaiye, arama kurtarma, dağcılıkta ve spor branşlarında tüketilmek üzere geliştirildiğini söyledi.

Merkezi Aydın’da bulunan ve ülkenin değişik illerindeki üniversitelerde görev yapan bilim adamları ile bilimsel çalışmalara imza atan HBX AR-GE BAP (Bilimsel Araştırmalar Merkezi), incir ve zeytin çekirdeğini farklı bir şekilde kullanarak yeni bir buluşa daha imza attıklarını kaydetti.

Bünyesinde herhangi bir kimyasal bileşen içermeyen ve tamamen doğal bileşenlerden elde edilen ürünün ağız, boğaz ve burun için kullanıma uygun bir sprey solüsyonu olduğunu belirten Hakan Başlık, “Antiseptik maddeler, enfeksiyonu önlemek amacıyla cilde veya mukoza tabakasına uygulanan antimikrobiyal kimyasallardır. Günümüzde hem medikal ortamlarda hem de günlük hayatta sıkça kullanılmaktadır. Antiseptikler bilindiği gibi mikropların üremesini ve yayılmasını engellemektedir. Birden fazla kullanım şekli olan antiseptikler; solüsyon, jel ya da krem olarak üretilebilmektedir. Bakteriyel enfeksiyondan kaynaklanan boğaz ağrısını azaltmaya da yardımcı olmaktadır” dedi.

Bitkiler insanlık tarihi boyunca tıbbi tedavilerde kullanıldığını ve son çalışmasında Karyalılar’ın yaşantısını inceleyerek yeni bir buluşa imza attıklarını ifade eden Başlık, “Doğada mevcut bulunan bitki bileşenlerinin yapısal çeşitliliği ve sayısal çokluğu göz önüne alındığında bitki dünyası yeni antiviral, antibakteriyel ve antiparazitik tedaviler için umut verici bir kaynaktır. Bu çalışma ile Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de adından söz edilen incir ve zeytin çekirdeği özünden faydalandık. Patent de aldığımız bu ürün Japonlar’ın ilgisini çekti. Hedefimiz Aydın’ın milli ürünü incir ve zeytini sadece bir gıda olarak değil sağlık alanında da kullanmak” dedi.