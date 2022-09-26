Karpuzlulu kadınlar bilgilendirildi

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde kadınlara yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Karpuzlu’nun kırsal Tekeler Mahallesi’nde Karpuzlu İlçe Kaymakamı Merve Ayık’ın da katılımıyla, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, KOM Şube Müdürlüğü, Karpuzlu İlce Devlet Hastanesi, Karpuzlu Halk Eğitim Merkezi tarafından kadınlara ’Kadına El Kalkamaz’, ’En İyi Narkotik Polisi Anne’, ’Kadın Sağlığı Eğitimi’ projesi çerçevesinde eğitimler düzenlendi. Eğitime katılan kadınların cep telefonlarına UYUMA ve KADES uygularının indirilmesi sağlanırken uygulamaların kullanımı hakkında bilgiler verildi. Eğitim sonunda kadınlardan gelen sorular cevaplandırıldı.