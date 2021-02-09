Karpuzlu’da kadın kaymakam göreve başladı

Aydın’ın Karpuzlu ilçe kaymakamlığına Semanur Kalkan atandı. Kaymakam Kalkan, dün itibari ile görevine başladı.

Karpuzlu ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yapan Ekrem Ender Ergün’den boşalan koltuğa Semanur Kalkan oturdu. Karpuzlu’ya gelerek göreve başlayan Kaymakam Kalkan, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk ile birlikte Aydın’da görev yapacak ikinci kadın kaymakam oldu. Kalkan’ın yeni görevi öncesi Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kaymakam adaylığı görevinde bulunduğu öğrenildi.