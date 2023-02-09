Karpuzlu’da deprem bölgeleri için toplanan yardımlar yola çıktı

Karpuzlu Kaymakamlığı koordinesinde deprem bölgeleri için toplanan yardımlar ilgili yerlere iletilmek üzere yola çıktı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu. Yıkıcı depremlerde; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam rakamlara göre 12 bin 391 kişi hayatını kaybederken, 62 bin 914 kişi de yaralandı.

Yaşanan depremlerin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da yardım seferberliği başladı. Soğuk kış günlerinde evsiz kalan vatandaşlar için, mont, polar, kaza, atkı, bere, eldiven, bot gibi giysilerin yanı sıra acil ihtiyaç duyulacak malzemeler için kampanyalar düzenlendi. Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde de depremin hemen ardından kurulan yardım çadırlarında görev alan gönüllüler vatandaşlardan gelen malzemeleri kategorilerine ayırıp ilgili alanlarda toplamaya başladı. Yola çıkacak olan yardımlar kamyonlara yüklenerek ilgili yerlere iletilmek üzere yola çıktı. Karpuzlu Kaymakamı Merve Ayık, ilçe halkına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.