Karpuzlu Şenköy Göleti için imzalar atıldı

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde yapılacak olan Şenköy Göleti’nin tamamlanması için imzalar atıldı. Şenköy Göleti ile 740 dekar arazi sulanacak.

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında "Aydın Karpuzlu Şenköy Göleti ve Sulaması İkmali " işinin sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında eksik membran ve terfi merkezi imalatları tamamlanarak yılsonunda inşaat tamamlanacak. Karpuzlu Şenköy Göleti’nin hizmete girmesi ile 740 dekar tarım arazisi sulama imkanına kavuşacak.