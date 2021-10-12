Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Kariyer Geliştirme Birimi tarafından çevrim içi olarak Kariyer Planlama Dersi tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Savaş Ceylan, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Kariyer Geliştirme Birim Sorumlusu Doç. Dr. Yaşar Kuzucu, Mezunlar Ofisi Koordinatörü ve ADÜ Kariyer Planlama Yetkilisi Selda Aksoy Yetkin ve dersi verecek akademisyenler katıldı.

Kariyer planlama dersinin işleyiş tanıtımını yaparak konuşmasına başlayan Dr. Savaş Ceylan, “Kariyer planlama dersi, üniversite öğrencilerinin niteliklerine uygun alanlarda iş ve meslek seçimi yapmaları, kariyerlerini kendi beceri, yetenek ve yetkinliklerine uygun şekillendirmeleri amacıyla gerçekleşiyor. Ayrıca kariyer planlama dersi, üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimine yönelik verilen ders uygulamalarında örnek teşkil ediyor” dedi.

Kariyer Planlama dersi ile gençlerin yükseköğrenimlerinin erken döneminde kariyer bilincine sahip olmalarının hedeflendiğini vurgulayan Ceylan, reel sektörün beklentileri ve talepleri hakkında fikir sahibi olan öğrencilerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine ilişkin beceriler edinmeleri ve eğitimlerinden maksimum verim almalarının sağlandığını söyledi.

Öğrencilerin, dersten ve kariyer merkezlerinden nasıl faydalanacağını anlatan Dr. Ceylan, Yetenek Kapısı Platformu’nun tanıtımını yaptı. Öğrencilerin ayrıntılı bilgi sahibi olmalarıyla farklı sektörleri tanıyacaklarını böylece staj ve iş imkanı sağlanacağını belirten Ceylan, ders videoları ve Yetenek Kapısı’ nın dijital platformu ’ytnk.tv’ hakkında bilgi verdi.

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz’ün Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisine verdikleri katkı ve destekleri için teşekkür etmesinin ardından toplantı soru-cevap bölümü ile sona erdi.