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Kargo aracını çaldı, beş dakika sonra yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde anahtarı üzerinde unutulan kargo aracını çalan hırsız olaydan kısa bir sonra kaçamadan yakalandı.

AYDIN 12.07.2021, 09:30
Kargo aracını çaldı, beş dakika sonra yakalandı
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde anahtarı üzerinde unutulan kargo aracını çalan hırsız olaydan kısa bir sonra kaçamadan yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir kargo firmasının önünde park halindeki minibüsün anahtarını üzerinde gören hırsız minibüsü çaldı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler aracı kısa sürede bularak durdurdu. Araç içerisindeki şüpheli kıskıvrak yakalandı. Minibüsü çalan şahsın 25 adet adli kaydı olan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Minibüsü çalan hırsız Y.Y. adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
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