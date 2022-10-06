Kardeş şehir Marl’dan gelen heyet Kuşadası’nda incelemelerde bulundu

Marl-Kuşadası Kardeş Şehir Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer’i ziyaret etti. Dernek Başkan Vekili Nuri Uzunoğlu, Kuşadası’nın son yıllarda büyük bir değişim geçirerek güzel projeler ürettiğini görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Başkan Vekili Tibet Özer, Marl-Kuşadası Kardeş Şehir Derneği Başkan Vekili Nuri Uzunoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Thomas Heitmann ve Aynur Terzi’yi başkanlık makamında ağırladı. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Kadriye Balıkçı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülden Güllüdağ ve Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi proje uzmanı Burcu Kanbal’ın da yer aldığı ziyarette iki kardeş şehrin geleceğe yönelik gerçekleştirmeyi planladıkları projeler ele alındı. Görüşmede dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından kentte yaşanan değişime dikkat çekilerek benzer hizmetlerin Kuşadası’nın ilk kardeş şehri olan Marl’da da yapılabileceği belirtildi.

Marl-Kuşadası Kardeş Şehir Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Kuşadası’nda 4 gün boyunca çeşitli ziyaretlerde bulunacak. İlk olarak Erdoğan Öven Engelliler Köyü’ne gidecek olan heyet daha sonra Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile bir araya gelecek. Ada Modern Sanat Galerisi, Tarihi Kervansaray, Mikro Minyatür Müzesi, Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi ve Sevil-Yaşar Altaş Eğitim ve Kültür Merkezi (SEYAKMER) Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi’ni de dolaşacak olan dernek üyeleri kentte yaşama geçirilen projeleri yakından inceleme fırsatı bulacak.

Marl- Kuşadası Kardeş Şehir Derneği Başkan Vekili Nuri Uzunoğlu, Başkan Ömer Günel’in Kuşadası’na getirdiği yenilikleri çok beğendiklerini belirterek, “Turistik çarşıların ardından Grand ve Orient Bazaar’da da gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kruvaziyer gemileriyle kente gelen turistlere güzel bir alışveriş ortamı sunmuş. Yapılan yatırımlar ve hizmetler sayesinde Kuşadası’nın çehresinde büyük bir değişiklik var. Başkan Ömer Günel’in çalışmalarını zevkle takip ediyoruz. Ayrıca Almanya’daki festivallerde de Kuşadası’nın tanıtımına katkı sunmak için stantlar açıyoruz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkan vekili Tibet Özer ise “Öncelikle sizlere nazik ziyaretinizden ötürü Başkanımız Ömer Günel adına çok teşekkür ediyorum. Almanya’daki kardeş şehrimiz Marl ile ilişkileri çok önemsiyoruz. Marl’ın yöneticileriyle uzun yıllardır çeşitli projelere imza attık. Araya pandeminin girmesi nedeniyle bir süre çalışmalarımıza ara vermek zorunda kalmıştık. Ancak Marl ve Kuşadası önümüzdeki süreçte topluma duyarlı projeler üretmeye devam edecek” diye konuştu.