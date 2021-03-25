Karda mahsur kalan öğrencilerin yardımına Büyükşehir ekipleri yetişti

Aydın’ın yükek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, Köşk ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda kalan öğrenci servisinde bulunan öğrencileri Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı.

Mevsim normallerinin dışında gerçekleşen kar yağışı sebebiyle okul servisleri yolda kalan öğrencilerin yardımına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Ekipler kara saplanan araçtaki çocuklara kahvaltı ikram etti, başka bir ekipse yolu ulaşıma açtı.

Aydın’ın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte çalışmalarına başlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımın sorunsuz sağlanması için kar yağışının görüldüğü yerlerde yol açma çalışmalarına devam ediyor. Karla mücadele ekipleri Efeler’de Paşa Yaylası ve Eğrikavak’ta; Köşk’te Kızılcaköy, Menteşeler, Cumayanı ve Başçayır’da; Karacasu’da Babadağ yolunda; Sultanhisar ve Nazilli’nin yüksek kesimlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrencilerin imdadına Büyükşehir yetişti

Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Köşk ilçesinin Başçayır - Kızılcaköy yol ayırımında araçları kara saplanan öğrenci servisine önce Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaştı. Büyükşehir ekipleri çocuklara kahvaltı ikram ederken yol ulaşıma açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, mevsim normallerinin dışında gerçekleşen kar yağışında vatandaşların her türlü ihtiyaçları için 444 40 09 numaralı "Hızlı Çözüm Merkezi"ni arayabileceklerini söyledi.