Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Karatepe Köyü’nde 100 yıl önce 18 Şubat 1922 günü Yunanlılar tarafından caminin içerisine doldurularak yakılan yüzlerce şehit, gerçekleştirilen lokma hayrında dualarla anıldı.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yunan mezaliminin en ağır gerçekleştiği yerlerden biri olan Köşk Karatepe’de resmi kayıtlara göre 93 kişi resmi olmayan kayıtlara göre ise köydeki iki ayrı camide yaklaşık 300 kişi, yakılarak şehit edildi. Yunanlılara direndikleri ve vatanı savunan Efeler’e yardım edip karınlarını doyurdukları gerekçesi ile Sekiyurt ve Sarıahmetler Camisi’ne doldurulup yakılan masum insanların şehit edilmesinin üzerinden 1 asır geçti. Bu kapsamda Karatepe Şehitliği’nde geleneksel hale gelen ve her yıl 18 Mart’ta gerçekleştirilen lokma hayrında Karatepe şehitleri dualarla anıldı. Duygusal anların yaşandığı hayra vatandaşlar soğuk havaya rağmen yoğun katılım gerçekleştirdi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, tarihe sahip çıkmak ve şehitleri unutmamak gerektiğine dikkat çekerek; “Karatepe Mahallemizde, 100 yıl önce insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan birisi, tarihimizin en utanç verici hadisesi yaşandı. Yüzlerce insanımız camilerin içerisine doldurularak yunan askerleri tarafından canlı canlı yakıldı. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bugün burada Karatepe Şehitlerimizi dualarla anmak için toplandık. Şehitlerimizin acısını yüreklerimizde ilk günkü gibi taşıyor, katliamda şehit düşen hemşehrilerimizi ve bu vatan için tereddüt etmeden şehadete yürüyen mukaddes şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.

Karatepe Şehitliği’nin geçmişi

Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılara en çok karşı gelen bölgelerden biri Köşk Karatepe Köyü idi. Karatepe Katliamı, Türk halkının direnişini kırmak için, Yunanlıların sistemli bir şekilde uyguladıkları yıldırma politikasının, en trajik örneklerinden birisiydi. Kendilerini uygar dünyanın temsilcileri olarak gören işgalci Yunan Ordusu’nun bir müfreze askeri, 18 Şubat 1922 gecesi, yerli Rumların kılavuzluğunda Karetepe Köyü’ne geldi. Amaçları Kuva-yı Milliye’ye destek olan köylüleri, çevre köylere de ibret olacak şekilde cezalandırmaktı. Yunan ihrak (yakma) birliği askerleri, köyün etrafını kuşattıktan sonra, teker teker evlere girdiler. Köylülerden bir kısmını evlerinde silahla tarayarak ve yakarak öldürüyor, büyük bir kısmını da ite-kaka camilere dolduruyorlardı. Bu arada bulabildikleri para ve kıymetli eşyaları da gasp ediyorlardı. Sarı Ahmetler, Helvacılar, Mahmutlar ve Akçalar Mahalleleri’nde oturanlar Sarı Ahmetler Camisi’nde, Sekiyurt Mahallesi’nde oturanlar da Sekiyurt Cami’sinde toplanarak resmi olmayan kayıtlara göre yüzlerce kişi yakılarak şehit edildi.