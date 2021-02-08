Karahallı yayla yolu asfalta kavuştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’nin birçok mahallesinde hizmetlerini sürdürürken, Karahallı Mahallesi yayla yolunda asfalt çalışmasını tamamladı.

ASKİ ekipleri tarafından üç ayrı noktada sondaj çalışması gerçekleştirilen Karahallı Mahallesi’nde yayla yolundaki asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, mahallede banket çalışmalarına devam ediyor.

Nazilli’nin kırsal mahallelerinde hizmetlerini çok yönlü olarak sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına dur durak bilmeden devam ediyor. Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksu Mahallesi’ne yapılan durak, mahalle sakinlerinin ihtiyacını çözdü. Aksu Mahallesi’ndeki bağlantı yolunda ise parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirildi.

“Başkan Çerçioğlu’na teşekkür”

Nazillili muhtarlar, mahallerine yapılan hizmetlerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduğunu söyleyen Karahallı Mahalle Muhtarı Ersun Özdemir, “Allah razı olsun Özlem başkanımızdan. İstek ve taleplerimiz bir bir yerine getiriliyor” dedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aksu Mahallesi’nde birçok hizmeti olduğunu ifade eden Aksu Mahalle Muhtarı Nevzat Selek ise, “Mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerimiz vardı. Sağ olsun Özlem başkanımız bir dediğimizi iki etmiyor. Özlem hanım ve ekiplerine mahallem adına çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.