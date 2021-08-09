Karacasu’daki yangında ekiplerin çalışması sürüyor

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 7 gün önce başlayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan Alemler Mahallesi’ndeki yangında soğutma çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor.

Geçtiğimiz hafta Salı günü başlayan ve 7 gündür devam eden Karacasu Alemler Mahallesi’ndeki yangının soğutma çalışmalarına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü Ekipleri, Karadeniz Bölgesinin değişik Bölge Müdürlüklerinden gelen ekipler, 80’e yakın orman personeli, 70’e yakın gönüllü vatandaş, 6 arazöz, 2 su tankeri, Karacasu Belediyesinden bir adet su tankeri, Aydın Büyükşehir Belediyesinden bir adet iş makinesi, Karacasu’daki mahalle halkının çok sayıda su tankeri ve çok sayıda ekipman ile devam ediliyor. Ekipler iş makinaları ile yanan bölge ile yanmayan alan arasında şerit oluşturarak yangının yayılmasına engel oluyorlar. Öte yandan yanan alanlarda tekrarlayan parlamalarda ekipler tarafından anında müdahale ile söndürülüyor. Zor ve meşakkatli bir şekilde sürdürülen yangın söndürme ve soğutma çalışmaları da vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Yangınların sadece kontrol altına alınmakla söndürülmüş olmayacağını ifade eden ekipler, yangın sonrası soğutma çalışmalarının çok daha önemli olduğunu ve mutlaka son kıvılcım yok olana kadar çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini belirttiler.

Aydın genelinde süren yangın söndürme çalışmalarına Azerbaycan’dan gelen 200 kişilik asker grubu ve Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere birçok bölgeden gelen Orman ekipleri destek veriyor.