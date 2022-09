Karacasu’daki örnek eğitimci Bomin yaptıkları ile takdir topluyor

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (MTAL) 18 yıldır idarecilik yapan Müdür yardımcısı Ahmet Bomin, 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlamasına sayılı günler kala eline fırçayı alıp yemek atölyesi olarak kullanılan iki katlı binayı boyadı. Öğrencilerini temiz bir eğitim öğretim yılına hazırlayan müdür yardımcısı Bomin, örnek davranışıyla takdir topladı.

Karacasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcısı olarak görev yapan 32 yıllık eğitmen 56 yaşındaki Ahmet Bomin, eğitim öğretimden arta kalan zamanlarını okulun tamir tadilat işlerini yaparak geçiriyor. İnşaat, tamir tadilat boya badana gibi işlere kabiliyeti olan eğitimci Bomin, eline fırçayı alıp 18 yıldır hizmet verdiği okulun duvarlarını boyadı.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçen yıl yıkılan MTAL’in, 240 öğrencisi Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne taşındı. Okulun Sevenler İlkokulu bahçesinde bulunan ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Atölyesi olarak kullanılan iki katlı binasını boyayan tarih öğretmeni Ahmet Bomin öğrencilere örnek oluyor. Yeni eğitim öğretim yılına başlarken okulu daha temiz ve daha güzel bir hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Bomin, amacının öğrencileri motive edip örnek olmak olduğunu söyledi. Bomin, “Elimden boya, marangozluk, inşaat işleri, pidecilik gibi her iş gelir. Birçok şeyi devletten gelecek diye beklemeden kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyorum. Bazen ödenek yeterli olmayıp geç gelebiliyor. Her şeyi devletten beklememek lazım. Bunun ötesinde artık mesleki alanda eskisi gibi çırak usta yetişmediği için çoğu zaman paranla dahi usta bulup iş yaptıramıyorsun. Gençlerimize bu işleri yapmanın utanılacak küçümsenecek bir iş olmadığını gösterip onlara örnek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Özveriyle çalışarak ÇPAL’in de duvarlarını boyayan Bomin, örnek bir eğitimci olarak takdir topluyor. Okulun diğer okullar gibi normal bir okul olmadığını sözlerine ekleyen Bomin, “Bizim okul bir fabrika gibi, atölye, iş hanı gibi düşünün. 240 öğrencimiz var. Müdürle birlikte 5 idarecimiz var. Diğer okulların 2 idareci var. Çocuklar, bizi her alanda çalışırken görünce okulun ciddiyetini öğreniyor. Önce bu işler basit zannediyor. Yemekhaneye gidiyoruz. Elime hamur alıp pide yaptığımı görünce bu adam müdür ama her alanda yetişmiş diyor. Amacımız çocuklarımıza en iyi şekilde hizmet vermek ve eğitim yapacakları okulu hazır hale getirmek. Her şeyi devletten beklemek yerine elimizden gelen işleri kendimiz yapıyoruz. Ben kendim boş durmayı sevmem. O yüzden açıkçası boş boş oturacağıma ufak da olsa okulumuza katkı olsun istedik. Müdür beyle iki idareci olarak yapılması gerekenleri tespit edip elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Müdür beyde çok becerikli ve çalışkan, yeri geldiğinde eline tornavidayı alıp okulun elektrik işlerini yapıyor. Bu işleri yapmaktan gocunmuyoruz. Aksine severek isteyerek yapıyoruz. Biraz da öğrencileri motive etmek, çalışmanın ayıp olmadığını göstermek, örnek olmak amacıyla yapıyoruz” ifadelerini kullandı.