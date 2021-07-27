Karacasu’daki arazi yangını kontrol altına alındı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde çıkan ve ekipler tarafından kontrol altına alınan arazi yangını bölgesinde soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Güzelbeyli Mahallesi’nde otluk ve ağaçlık arazide yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangın bölgesine ulaşarak alevlere müdahalede bulundu. Ekipler çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışmalarına başladı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.