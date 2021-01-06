Karacasu’da yeni yılın ilk vakası görüldü

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Korona virüs dolayısıyla yeni yılın ilk vakası görülürken, 2 kişi de tedavi gördükleri Nazilli Devlet Hastanesi’ne hayatlarını kaybetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 20 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs, etkisini sürdürüyor. Karacasu ilçesi Palamutçuk Mahallesi’nden 1, Ataköy Mahallesi’nden de 1 kişi olmak üzere Nazilli Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olan 2 kişi hayatını kaybetti. Vefatların yanı sıra yeni yılın ilk gününden bu yana aktif vaka ortaya çıkmayan ilçede Alemler Mahallesi’nden 1 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Yapılan filyasyon sonucu 6 temaslı tespit edilerek 2 konut da izolasyon altına alındı.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet yakınlarına da başsağlığı dileyen Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "İlçemizde son verilere göre bugüne kadarki toplam vaka sayımız 449, aktif vaka sayımız 12, temaslı sayımız 8, vakadan izolasyon 3, temaslıdan izolasyon olmak üzere izolasyon altındaki konut sayımız 11’e yükseldi. 1 hastamızın tedavisi hastanede yoğun bakım ünitesinde, 11 hastamızın da tedavisi evlerinde sürdürülmektedir. Vaka sayımızdaki azalma bizi rehavete sürüklemesin. Lütfen dışarıda mutlaka maske takıp, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Belirlenen tedbir ve kuralları aksatmadan yerine getirelim. Korona virüse karşı bir olmanın gücü ile hep birlikte savaşalım" dedi.